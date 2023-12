Ruben Dias ha perso la testa: ha il viso d’angelo e il corpo di una dea

Ruben Dias, la fiamma del difensore portoghese ha scioccato il web con una carrellata di foto da manuale: non copre davvero nulla.

In Inghilterra gira voce che lui ne fosse rimasto talmente estasiato da avere iniziato, seduta stante, a corteggiarla senza sosta. Pare che l’abbia ricoperta d’attenzione e anche di regali, senza minimamente badare a spese. E non avrebbe mollato la presa, secondo le indiscrezioni, fino a che non l’ha conquistata.

Non ci sorprende affatto, in effetti, che Ruben Dias abbia perso la testa per lei e che non abbia occhi per nessun’altra al mondo, ora come ora. Di wag caliente e bellissime è pieno il mondo, ma Arabella Chi, la nuova fiamma del difensore del Manchester City e della nazionale portoghese, è assolutamente ineguagliabile. Sarebbe difficile non capitolare dinanzi alla splendida modella nata a Londra: ha il viso di un angelo, con tanto di capelli biondi e occhi chiari, e il corpo di una dea. Con tutte le curve al punto giusto, corre l’obbligo di aggiungere. E che curve.

Lady Dias ha un lato B che “parla” da solo, ma la verità è che anche il suo décolleté è assolutamente notevole. Ed ecco perché ogni volta che posta uno scatto sexy non si sa mai su cosa focalizzarsi. Fortuna che si può fare un po’ e un po’.

La fiamma di Ruben Dias e quel copricostume che non copre un bel niente

I follower potrebbero avere riscontrato questa difficoltà proprio nelle scorse ore, dal momento che l’incantevole Arabella ha postato una carrellata di istantanee di quelle che fanno girare decisamente la testa.

La modella che ha fatto breccia nel cuore di Ruben Dias indossa un bikini effetto nude e un copricostume retato che non lascia il benché minimo spazio all’immaginazione. Dire che copra qualcosa sarebbe un eufemismo, dal momento che ha una funzione meramente ornamentale e che tutto, del corpo di Arabella, è sotto gli occhi dei fortunatissimi follower che la seguono su Instagram. Un colpo fatale che siamo certi le avrà fatto fare boom in termini di like e di visualizzazioni.