Processo Juventus, annuncio a sorpresa sul ricorso: “Calcio italiano ribaltato”

La Juventus si appresta oggi a scendere in campo per un turno di campionato da non sottovalutare, l’avversario sarà il Frosinone.

I bianconeri stanno per chiudere l’anno solare con la speranza di racimolare più punti possibili. Lottare per le prime posizioni è l’obiettivo primario, con la conquista di un piazzamento utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League come traguardo minimo.

Condizione indispensabile per garantirsi una vetrina importante a livello calcistico, ma anche per mettere in tasca un bottino economico non indifferente. Che servirà alla Juventus pure per il calciomercato, in modo che il club possa migliorare la sua rosa. Il 2024 dunque rappresenterà un vero e proprio punto di svolta rispetto al passato per una società che vuole sempre migliorarsi.

Juventus, Carugo Campi: “Se il club avesse fatto ricorso..”

Di calcio però non si parla solamente per le gare che ci sono in calendario. Ma anche per via della questione Superlega che è tornata prepotentemente alla ribalta nel corso degli ultimi giorni per via della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea “contro” Fifa e Uefa.

Se Juventus avesse fatto ricorso contro sentenza plusvalenze, sulla base dei principi di "trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità" citati dalla CGUE ieri, avrebbe ribaltato il calcio italiano, fermo a leggi e norme approssimative. Altro che art.4… — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) December 22, 2023

A proposito di sentenze, il giornalista Graziano Carugo Campi su Twitter ha espresso la sua opinione riguardo quanto accaduto in casa bianconera negli scorsi mesi, con la penalizzazione dello scorso torneo che l’ha fatta chiudere al settimo posto in serie A. “Se la Juventus avesse fatto ricorso contro sentenza plusvalenze, sulla base dei principi di “trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità” citati dalla CGUE ieri, avrebbe ribaltato il calcio italiano, fermo a leggi e norme approssimative. Altro che art.4…” ha scritto.