Affare choc Juventus-Roma dopo il match: ecco cosa sta succedendo

Affare choc Juventus-Roma dopo il match, i dirigenti avrebbero parlato anche di lui prima della sfida con i giallorossi.

Il primo posto è di nuovo lì, a pochi passi. Si è dimezzato subito il divario nei confronti della capolista Inter, che venerdì si è dovuta accontentare di uscire da Marassi con un solo punto in tasca, più o meno quello che era accaduto alla Juventus due settimane prima.

Genova è stata in qualche modo “fatale” anche agli uomini di Simone Inzaghi, che stanno soffrendo l’assenza del loro capitano Lautaro Martinez. Un passaggio a vuoto di cui ha immediatamente approfittato la squadra di Massimiliano Allegri, riuscita a domare pure la Roma allo Stadium. È bastato un gol di Adrien Rabiot per fare sua la sfida con i giallorossi di José Mourinho, arrivati nel capoluogo piemontese con intenzioni bellicose dopo il successo con i campioni d’Italia del Napoli della settimana precedente. La Juventus ha prima contenuti gli attacchi dei capitolini per poi castigarli al momento opportuno, sfruttando una spettacolare combinazione tra Dusan Vlahovic ed il centrocampista francese, per l’ennesima volta decisivo. Juventus che, con le due sfide all’orizzonte contro la Salernitana (Coppa Italia e campionato), può tranquillamente concentrarsi sul mercato. Tra due giorni, infatti, si apre la sessione invernale.

Affare choc Juventus-Roma dopo il match, idea Aouar per il centrocampo

E se il rinforzo per il centrocampo arrivasse proprio dalla Capitale? Una pista che non si può escludere a priori, visto che la Juventus ha sempre avuto un debole per il giocatore in questione.

Stiamo parlando di Houssem Aouar, centrocampista che la Signora seguiva con interesse già nel 2020 – sembrava fatta per il suo acquisto dal Lione – e che piacerebbe molto anche allo stesso Allegri. L’algerino, a Trigoria dalla scorsa estate, non ha particolarmente inciso finora ed è tra quelli che potrebbero cambiare subito aria, insieme a Renato Sanches, di ritorno al Psg. Secondo il portale JMania, la Juventus avrebbe parlato con i dirigenti giallorossi anche di Aouar durante la partita di ieri sera.