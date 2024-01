Incubo retrocessione: volo in attacco, Juventus avvisata

Il big parte solo a titolo definitivo e serviranno almeno 30 milioni di euro: la Juventus deve aspettare il mercato estivo

Il nuovo anno è alle porte ed è partito il conto alla rovescia anche per l’inizio del calciomercato invernale che potrebbe regalare diversi colpi di scena anche in Serie A.

Diversi club hanno già avviato delle trattative rilevanti per gennaio. L’Inter ad esempio sta trattando col Club Bruges il cartellino dell’esterno canadese Tajon Buchanan e l’operazione sembra incanalata sui giusti binari. Sempre caldo il nome di Lazar Samardzic che oscilla tra Juventus e Napoli ma pende più dalla parte degli azzurri. Il club bianconero ha poi diverse situazioni in ballo da definire, sia per quanto riguarda le uscite che per i rinforzi in entrata. In queste settimane vi abbiamo raccontato principalmente dei nomi selezionati dalla dirigenza bianconera per il centrocampo ma un giocatore che non tramonta mai per la Vecchia Signora è Domenico Berardi.

Juventus, Berardi impossibile a gennaio: via solo a titolo definitivo

Il Sassuolo è crollato anche a San Siro col Milan, non riuscendo a mantenere lo score positivo a San Siro.

Alla luce della situazione di classifica del Sassuolo non certamente entusiasmante, è molto improbabile che la proprietà apra alla cessione di Domenico Berardi. Già in tempi di ottimo rendimento da parte della squadra, la società è sempre stata restia a trattare il suo top player. A maggior ragione adesso che la squadra di Dionisi occupa il 16esimo posto con 16 punti, appena due in più rispetto al Verona e al Cagliari terzultimo. Una situazione che raramente il Sassuolo ha affrontato negli ultimi anni e che in questo momento obbliga Giovanni Carnevali a trovare qualche rinforzo sul mercato. Su Berardi la filastrocca resta la stessa: andrà via solo a titolo definitivo, per non meno di 30 milioni di euro. A gennaio è quasi impossibile che la Juventus possa sborsare una tale cifra. A giugno, invece, Giuntoli potrebbe studiare un piano per strapparlo al Sassuolo e completare il reparto offensivo con un giocatore che la Juventus insegue ormai da almeno un paio di sessioni di mercato.