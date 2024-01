Juventus, da Cambiaso a Kean: il punto in vista della Salernitana

In vista del doppio impegno con la Salernitana, arrivano novità in casa Juventus: dal rientro di Cambiaso alle condizioni di Kean

La Juventus mette un altro tassello importante nella rincorsa all’Inter, vincendo di misura contro la Roma, o come direbbe Allegri di ‘corto muso’.

Una prestazione comunque convincente, decisa dall’inserimento vincente di Adrien Rabiot, sempre più leader di questa Juventus. Segnali postivi sono arrivati anche da Dusan Vlahovic che ha servito uno splendido assist di tacco al francese. Anche Yildiz ha dato assaggio di alcune giocate sorprendenti e l’impatto di Chiesa a partita in corso si è rivelato determinante. La squadra di Massimiliano Allegri ha sfruttato a pieno il pareggio dell’Inter sul campo del Genoa e ha subito accorciato la distanza, portandosi a -2 dalla vetta. Il 2024 sarà una vera battaglia a distanza tra nerazzurri e bianconeri e naturalmente il mercato potrà dare una mano ad entrambe le squadre per mantenere alto il livello.

Juventus, Cambiaso rientra dalla squalifica: Alex Sandro e Kean ancora ai box

Intanto la Juventus ha già la testa alla trasferta di Salerno con la Salernitana, in programma domenica 7 gennaio all’Arechi.

Quasi come una gara di ritorno, visto che appena 3 giorni prima la Juve affronterà la squadra di Pippo Inzaghi anche in Coppa Italia, questa volta a Torino. Lo staff medico bianconero cercherà di recuperare a pieno i giocatori alle prese con i rispettivi infortuni ma sembra improbabile che qualcuno possa tornare a disposizione.

Come riportato da ‘Corriere.it’, l’unico recupero rispetto alla gara con la Roma sarà quello di Andrea Cambiaso, squalificato nell’ultimo turno di campionato. Dall’infermeria, invece, non ci sarà nessun recupero. Moise Kean è alle prese con un’infiammazione alla tibia e tornerà, con ogni probabilità, per la sfida col Sassuolo di metà gennaio. Discorso simile per Alex Sandro, ai box per un problema, l’ennesimo, muscolare. De Sciglio, invece, ha iniziato ad allenarsi parzialmente in gruppo ma dovrà aspettare ancora un pò prima di rivedere il campo.