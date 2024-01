Affare alla Gatti, dal Milan alla Juventus: il graffio di Madama

Asta per uno dei gioielli della Serie B: la Juventus sfida Milan e Atletico Madrid per il difensore

Ci siamo, il calciomercato invernale sta per cominciare e per la Juventus sarà fondamentale sfruttare al massimo questo mese.

In campionato la corsa allo scudetto è più che mai accesa tra Inter e Juventus, con i bianconeri a soli due punti di distanza dai nerazzurri. Il mercato arriva in un momento cruciale e potrebbe indirizzare la seconda parte di stagione. La Juventus non potrà fare follie economiche ma dovrà essere brava a sfruttare le occasioni e gli affari a prezzi favorevoli. Oltre ai grandi nomi fatti in queste settimane, Giuntoli guarda con particolare attenzione anche alla Serie B.

Juventus, occhi su Circati del Parma: asta con Milan e Atletico Madrid

La Juventus guarda anche nelle serie minori per pescare giocatori di talento. Come accaduto di recente con Federico Gatti, pescato direttamente in Serie B dal Frosinone, questa volta i bianconeri potrebbero attingere dalla capolista del campionato cadetto.

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus sarebbe sulle tracce del difensore del Parma, Alessandro Circati. Classe 2003 italiano naturalizzato australiano, il centrale del club emiliano sta attirando l’attenzione della Serie A e non solo. Infatti oltre alla Juve, sulle tracce di Circati ci sarebbero anche Milan e Atletico Madrid. In questa prima parte di stagione ha collezionato 14 presenze, segnando anche un gol. Difensivamente sta dimostrando di avere qualità importanti, grazie anche ai suoi 190 centimetri.

💣💥#EXCL | 🇦🇺 | Juventus, AC Milan and Atletico Madrid are monitoring the situation of Parma’s 20-year-old defender Alessandro Circati.🟡 #Parma pic.twitter.com/sCDnbAKDZg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 31, 2023

Circati ha un contratto col Parma fino a giugno 2027 e una valutazione di circa 5 milioni di euro, destinata ad aumentare nel corso dei prossimi mesi. Una tra Milan e Juventus potrebbe spuntarla ma la minaccia Atletico Madrid è concreta.