Salta l’affare con i rivali, il deserto dietro la Juventus: Allegri dirigente

Salta l’affare con i rivali, il loro desiderio è quello di cederlo fuori il proprio campionato. La Juventus ha la strada spianata. Ecco la situazione

Il calciomercato lo possiamo definire aperto anche se, ufficialmente, scatterà tutto dalla giornata di domani. E sappiamo come la Juventus abbia urgentemente bisogno di un centrocampista per dare ad Allegri un poco di scelta. I nomi ci sono, serve capire solamente su chi affondare il colpo.

E che gli obiettivi arrivano soprattutto dalla Premier League lo sanno anche in Inghilterra, visto che il Mirror oggi spiega qual è la situazione di un giocatore accostato alla Juventus nel corso degli ultimi mesi che Allegri, però, non sembra proprio vederlo come prima scelta. Sarà infatti il tecnico, con i suoi consigli, a indirizzare il mercato di Giuntoli. E Phillips non sembra quello primo nella lista, anche se da quelle parti hanno un’altra idea.

Per Phillips è duello bianconero

Diverse squadre infatti starebbero cercando la firma del centrocampista Phillips che alla corte di Guardiola ha pochissimo spazio e che probabilmente anche nel futuro ne avrà pochissimo. Tant’è che si parla di un possibile addio a titolo definitivo, o almeno questa sarebbe l’intenzione del Manchester City. Che sa, però, che cedere il giocatore con questa formula in questa finestra di mercato è assai difficile. E allora ecco che c’è la possibilità di prenderlo in prestito.

E in questo caso davanti a tutti ci sono Juventus e Newcastle. Anche se, i bianconeri d’Italia, partono leggermente favoriti per un motivo: i Citizens infatti non vorrebbero cedere il giocatore ad un diretta concorrente per un piazzamento in Champions League, anche se il Newcastle al momento è comunque fuori dalla lotta. Juventus quindi in pole position, dicono da quelle parti.