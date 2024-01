Nuovo centrocampista della Juventus: hanno svelato le cifre

I bookmaker escono allo scoperto con le cifre: ecco le quote dei papabili candidati a vestire la maglia della Juventus

La Juventus è tornata a lottare per lo scudetto e la chiusura del 2023 lascia ben sperare i tifosi bianconeri per il nuovo anno.

La vittoria di misura sulla Roma nell’ultimo turno di campionato ha permesso alla squadra di Allegri di accorciare sull’Inter capolista, portandosi a sole due lunghezze di distanza. Ad oggi la lotta è a due, considerato che il Milan terzo è staccato ben 9 punti dall’Inter e 7 dalla Juve. Certamente squadre come Napoli, Roma, Fiorentina possono rivelarsi delle minacce ma questa prima parte di campionato ci ha detto chiaramente che l’unica squadra in grado di impensierire i nerazzurri è proprio la Juventus. Per cercare di proseguire su questo ritmo, Allegri chiede rinforzi soprattutto a centrocampo e l’apertura del mercato invernale prevista per il 2 gennaio arriva nel momento ideale. In questi mesi sono venuti fuori tanti nomi per il centrocampo, da Kalvin Phillips del Manchester City a Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. I bookmaker sono usciti allo scoperto con le quote dei candidati a vestire la maglia bianconera.

Juventus, per i bookmaker Kalvin Phillips è il favorito per gennaio

Secondo gli esperti Better e Goldbet il favorito è Kalvin Phillips, ormai fuori dal progetto tecnico di Pep Guardiola e quotato a 2.

In seconda posizione c’è un altro big di Premier League, proprio Pierre-Emile Hojbjerg quotato a 2.75 e in corso per una maglia bianconera. Rispetto a Phillips ha caratteristiche leggermente diverse ma per fisicità, spessore ed esperienza ha più o meno lo stesso valore. Leggermente dietro per i bookmaker il gioiello dell’Udinese Lazar Samardzic, seguito con grade convinzione anche dal Napoli. I bookmaker danno il suo approdo a Torino a 3.

Più remota, invece, la possibilità che possa arrivare Rodrigo De Paul, un nome che viene fuori spesso durante le sessioni di mercato per la Juventus. L’argentino è dato di ritorno in Italia a 8 volte la posta, una quota che testimonia la difficoltà di un suo ritorno in Serie A. Anche Andrea Colpani è un profilo attenzionato dalla Juventus. Attualmente i bookmaker lo danno a quota 6, in quanto a gennaio è molto difficile che il Monza lo lasci andare. A giugno, invece, potrebbe decisamente farsi più concreto il suo trasferimento.