Pogba in ritiro, UFFICIALE: ecco il motivo

Pogba in ritiro, sui social circola un video del centrocampista con la nazionale. Ecco svelato il motivo di questa scelta

Dallo scorso 11 settembre Paul Pogba è stato sospeso in attesa di un giudizio definitivo dopo la positività ad un test antidoping alla fine della prima gara di campionato contro l’Udinese. Da quel momento in poi si sono quasi perse le tracce del francese che, però, nelle scorse ore, è apparso in un video della Guinea che si sta preparando ad affrontare la Coppa d’Africa che si giocherà tra tre settimane e fino all’11 febbraio in Costa d’Avorio.

Il giocatore infatti è di origini guineane ed è molto legato al paese dei suoi genitori. Tant’è che la Federcalcio del paese africano ha pubblicato un video dove si vede Pogba salutare il capitano Naby Keïta. I due si conoscono da molto tempo visto che si sono affrontati molto spesso quando giocavano in Premier League. E Pogba in un certo qual modo ha voluto dare il proprio supporto alla nazionale.

Pogba è molto legato alla Guinea anche a causa dei suoi fratelli, Mathias e Florentin, che hanno deciso di rappresentare questa nazionale. Entrambi negli anni passati hanno vestito proprio la maglia di questa nazionale, ma nessuno dei due è stato convocato per questa manifestazione ormai alle porte e che toccherà da vicino molte squadre della Serie A: saranno diversi i tesserati che partiranno nei prossimi giorni o che lo hanno già fatto.