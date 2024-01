Fino alla fine, è ancora Juventus: arriva la prima firma dell’anno

Calciomercato Juventus, firma vicinissima: ecco il primo rinnovo che Giuntoli potrebbe piazzare in questo inizio di 2024. L’accordo ad un passo

Non solo innesti, ma anche rinnovi. Perché in ballo ce ne stanno un poco e anche belli importanti. Quello di Chiesa, soprattutto, visto che Bremer nero su bianco lo ha messo pochi giorni fa. Ma non solo, ce n’è un altro che la Juve a quanto pare, e secondo le informazioni che sono state riportate da Schira, avrebbe chiuso.

Sempre e solo Juventus. Non ci sono altre possibilità. Certo, il rinnovo non lo blinda, però mette nelle condizioni i bianconeri di poter chiedere qualora arrivassero delle offerte la cifra giusta per il cartellino. Il nome è quello di Moise Kean, che ha un contratto in scadenza nel 2025, e che presto potrebbe firmare il prolungamento.

Calciomercato Juventus, Kean rinnova

L’accordo sembra vicino anche se ancora non si conoscono i dettagli. Non sappiamo insomma fin quando il centravanti che adesso è infortunato ma che presto potrebbe tornare a disposizione del tecnico Allegri, si legherà alla società piemontese. Ma un comunicato ufficiale, qualora queste informazioni venissero confermate, non dovrebbe tardare ad arrivare.

Kean quindi potrebbe diventare un pilastro della Juve: quando chiamato in causa quest’anno ha dimostrato di essere cresciuto non solo tecnicamente ma anche sotto l’aspetto caratteriale. Allegri gli ha dato fiducia e lui lo ha ripagato non tanto per i gol – gliene hanno annullati due contro il Verona e ricordiamo tutti come – ma soprattutto con le prestazioni. Importanti e di qualità.