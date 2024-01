La Juventus beffa il Napoli: lo scambio che spariglia le carte

Nuovo colpo di scena nell’affare Samardzic: il calciatore è più vicino alla Juventus, ecco le ultimissime su questo colpo.

Emergono delle novità di calciomercato relative al futuro del centrocampista serbo che potrebbe raggiungere Kostic e Vlahovic.

Sembrava vicino al Napoli e invece Lazar Samardzic sta riflettendo sulla sua prossima destinazione. Come successo l’estate scorsa con l’Inter, ancora una volta il centrocampista è davanti ad un bivio. Decisiva sarà la volontà da parte del Napoli che dovrà accelerare se vorrà chiudere l’affare in tempi brevi. Cosa manca per il trasferimento di Samardzic? Ecco tutte le novità.

Samardzic Napoli: c’è un problema, la Juve si inserisce

Per la Juventus potrebbe riaccendersi la pista di mercato che porta a Lazar Samardzic. All’Udinese piacciono diversi giovani bianconeri e quindi non è da escludere un possibile inserimento di contropartite come pedina di scambio per arrivare al centrocampista serbo. Su Lazar Samardzic è forte l’interesse anche del Napoli che al momento ha bloccato l’operazione. Ci sono dei problemi tra l’enoturage del serbo e gli azzurri. Tutto è legato al contratto di Samardzic e ai diritti d’immagine del giocatore: una vecchia questione che rischia di compromettere il trasferimento in azzurro del calciatore. Per questa ragione, come riportato anche dal Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe tornare in pista e prenderlo dall’Udinese.