Accordo con il Napoli a un passo: Juventus fulminata

Siamo ormai nel mese di gennaio ed è logico che il calciomercato sia l’argomento più importante per la tifoseria della Juventus.

In queste prossime settimane ci si aspetta che la società bianconera sia protagonista della sessione invernale dei trasferimenti. Difficilmente si faranno dei grandi investimenti, tutti i club sono pronti però a fiutare affari per il presente, magari iniziando a guardare anche alla prossima stagione.

Allegri ha bisogno di un nuovo centrocampista, forse anche di due visto che numericamente in quella zona del campo si potrebbe andare in sofferenza. L’auspicio è che arrivi al più presto per essere a disposizione del tecnico. Si rimane in attesa, dunque, con tanti nomi che sono stati accostati alla Juventus nel corso dell’ultimo periodo. Nel frattempo però è bene non tralasciare le vicende di campo. La doppia sfida contro la Salernitana, tra Coppa Italia e campionato, deve essere affrontata nel migliore dei modi.

Juventus, addio Samardzic: intesa totale con il Napoli

Poi c’è il mercato, dicevamo, che sta entrando sempre più nel vivo. Giuntoli nel corso di questi giorni deve riuscire a imbastire e chiudere delle trattative. Nel frattempo però un obiettivo sembra ormai sfumato, parliamo di Lazar Samardzic.

Accordo molto vicino tra Napoli e Udinese per Lazar Samardžić. Gli ultimi colloqui tra le parti sono stati molto positivi e l’affare può sbloccarsi definitivamente nel weekend. Intesa totale sui diritti d’immagine. 🇷🇸⏳ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 4, 2024

Il giornalista Matteo Moretto sui social ha spiegato come ormai il centrocampista sia davvero ad un passo dal Napoli. C’è infatti intesa totale non solo tra i partenopei e il giocatore, ma anche con l’Udinese. L’ultimo ostacolo sembrava poter essere rappresentato dai diritti d’immagine, ma Samardzic avrebbe trovato con il Napoli un accordo anche su questo aspetto. E’ molto probabile dunque che il mediano nel prossimo weekend diventi ufficialmente un calciatore della rosa di Mazzarri.