Calciomercato Juventus, Guardiola beffa Allegri: lampo da 50 milioni

Calciomercato Juventus, parte la sfida a Guardiola. Gennaio e giugno, inverno ed estate. Giuntoli plasma la nuova Juventus provando a sfidare i giganti.

Avanti il prossimo. Ed il prossimo si chiama Joseph Nonge, classe 2005, centrocampista bianconero, nato in Belgio. Massimiliano Allegri ha già annunciato che il prossimo a trovare spazio in squadra sarà lui. Rinnovare ringiovanendosi. E ringiovanendosi tornare a vincere. In Italia e in Europa.

Un piano ambizioso che parte dalla ricerca e dall’acquisto delle migliori giovani promesse. Kenan Yildiz, classe 2005, è già da tempo in cassaforte, Vasilije Adzic, classe 2006, è in arrivo e presto potrebbero aggiungersi altri talenti.

Come l’attaccante elvetico Winsley Boteli, un altro classe 2006, del Borussia Monchengladbach, che Giuntoli tallona dalla scorsa estate, come ci ricorda calciomercato.com.

Il 2024 sarà probabilmente l’anno in cui si vedranno i cambiamenti studiati dal direttore tecnico bianconero. Il suo progetto si fonda sui giovani talenti da scoprire e da strappare alla concorrenza prima che diventino dei fuoriclasse dai costi esorbitanti.

La Juventus che ha in mente Giuntoli non avrà soltanto giovani talenti sul punto di esplodere, ma proverà a far propri anche giocatori giovani già affermati, dagli alti costi e dalla concorrenza fortissima.

Parte la sfida a Guardiola

In particolare su un giocatore, che la Juventus e Giuntoli seguono da tempo, tra gennaio e giugno si scatenerà una lotta tra Titani e la Juventus vuole esserci. Da protagonista.

Khéphren Thuram, il centrocampista del Nizza e della nazionale francese, classe 2001, è probabilmente il centrocampista che Giuntoli ammira di più e che più di tutti vorrebbe vedere con la maglia della Juventus.

Riguardo il centrocampista francese, sul suo profilo X, l’insider di mercato, Ekrem Konur, ha scritto che: “Il Manchester City intende verificare le condizioni del centrocampista del Nizza Khéphren Thuram“.

Sembra quindi che i campioni d’Europa, guidati da Pep Guardiola, vogliano entrare in lizza per il centrocampista francese con l’intenzione di chiudere al più presto l’affare e superare la nutrita concorrenza. Juventus compresa.

L’eventuale discesa in campo del ricchissimo club inglese complicherebbe non poco una trattativa già di per sé complessa per la Juventus. Giuntoli, però, proverà in tutti i modi a portare a Torino il suo centrocampista ‘ideale’. Provando a sfidare persino i Titani.