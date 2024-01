Futuro alla Juventus e sfida totale all’Inter: arriva l’annuncio UFFICIALE

Lui ha deciso il suo futuro: vuole rimanere alla Juventus e lo ha ribadito in maniera ufficiale. Sfida totale all’Inter

Lui è uno di quelli che nel corso dell’estate era in uscita. Poi è rimasto a Torino e a suon di ottime prestazioni si è preso una maglia da titolare. E adesso per il suo futuro non ha più il minimo dubbio.

Weston McKennie è diventato un punto fermo della Vecchia Signora. Quasi insostituibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. E l’americano ha rilasciato un’intervista a 8by8 Magazine dove ha parlato del suo domani. “Futuro alla Juventus? Voglio solo stare qui, contribuire il più possibile e realizzare qualcosa che non ho ancora realizzato qui, ovvero vincere il campionato. È qualcosa che credo vogliamo tutti fare. Se c’è qualcosa, il prossimo obiettivo sarebbe quello. Rimettere la Juventus al top dove appartiene”.

Calciomercato Juventus, carica McKennie

Un McKennie quindi carico per la seconda parte di stagione, un nuovo anno che inizia questa sera con la sfida in Coppa Italia alla Salernitana – e che dopo l’eliminazione dell’Inter diventa un obiettivo primario – e che poi continuerà domenica sempre con la sfida agli uomini di Pippo Inzaghi che ha decisamente un’importanza maggiore, visto che il gap contro l’Inter adesso è minimo ed è di soli due punti.

Ma prima bisogna stasera, per andare ai quarti. Anzi, per arrivare in fondo a questa Coppa che la Juve non vince da troppo tempo.