Mancano solo le firme: Juventus piantata

Calciomercato Juventus, mancherebbero solo le firme ma l’affare è praticamente in dirittura d’arrivo: i dettagli dell’operazione.

Sembrerebbe che l’atteso trasferimento di Jadon Sancho alla Juventus stia prendendo una piega inaspettata, con il Borussia Dortmund che si avvicina rapidamente a un accordo decisivo. Il giocatore inglese ha chiaramente espresso la sua preferenza per il ritorno in Germania, e le trattative con il club tedesco sembrano ora avviarsi verso una conclusione positiva.

Sancho ritorna al Dortmud: addio Juventus

Una svolta significativa in questa vicenda è l’apertura da parte del Manchester United all’accettazione di un prestito per Sancho. Tuttavia, questa opzione richiede che il club inglese contribuisca al pagamento di una parte dello stipendio del giocatore durante il periodo di prestito. Inoltre, il Borussia Dortmund dovrà anch’esso partecipare finanziariamente per garantire il successo del trasferimento.

Questa nuova dinamica sembra indicare che la Juventus non sarà più coinvolta nella corsa per Jadon Sancho. Il giocatore sembra orientato a seguire la sua preferenza per il Borussia Dortmund, e le condizioni dell’accordo sembrano soddisfare sia il Manchester United che il club tedesco. L’evolversi di questa situazione ha suscitato sorpresa e interesse tra i tifosi, e la Juventus sarà ora chiamata a esplorare alternative nel mercato per rinforzare la propria squadra. Nel frattempo, i tifosi del Borussia Dortmund possono iniziare a prepararsi a dare il benvenuto a Jadon Sancho con grande entusiasmo, mentre il giocatore sembra avvicinarsi a un ritorno nella squadra in cui ha lasciato un segno indelebile con le sue abilità e il suo talento.