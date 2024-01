Juventus-Salernitana, i convocati di Allegri: sorpresa in mediana

La Juventus ospita la Salernitana all’Allianz Stadium per gli ottavi di Coppa Italia: la lista dei convocati di Allegri

Giornata di preparazione per la Juventus che domani, giovedì 4 gennaio, scenderà in campo all’Allianz Stadium contro la Salernitana per gli ottavi di Coppa Italia.

Una competizione che la Juventus vuole tornare a vincere, sfruttando l’eliminazione inaspettata di Inter e Napoli, rispettivamente contro Bologna e Frosinone. Sarà la prima gara del 2024 per i bianconeri che pochi giorni dopo affronteranno nuovamente la Salernitana in campionato ma all’Arechi di Salerno. Una doppia sfida, quella tra la squadra di Allegri e quella di Pippo Inzaghi che magari vorrà fare un favore al fratello Simone, provando a fermare la Juventus. A poche ore dal match di Coppa Italia è stata diramata la lista dei convocati di Allegri.

Juventus, i convocati di Allegri per la gara di Coppa Italia con la Salernitana

Saranno ancora assenti Alex Sandro e De Sciglio che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici e non sono ancora al meglio.

Ancora precarie le condizioni di Moise Kean. Allegri farà turnover ma in maniera equilibrata. Convocato il giovanissimo Muharemovic in difesa. Tra i pali dovrebbe esserci Perin con Danilo, Bremer e Rugani a protezione. Spazio anche per Miretti e Iling-Junior che fin ora hanno trovato pochissimo spazio e potrebbero anche essere sacrificati in questa sessione invernale di calciomercato.

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: Bremer, Rugani, Danilo, Gatti, Hujsen, Cambiaso, Muharemovic

CENTROCAMPISTI: Miretti, Locatelli, Rabiot, McKennie, Weah, Iling-Junior, Kostic, Nonge, Nicolussi Caviglia.

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz