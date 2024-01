Scambio di documenti in corso, trattativa chiusa: niente Juventus

By

Calciomercato Juventus, scambio di documenti in corso: trattativa ormai chiusa e niente bianconero. Ecco le cifre e la formula dell’operazione

Ci ha provato la Juventus a inserirsi nella trattativa. Ma era ormai troppo tardi. Il Milan ha chiuso praticamente l’operazione di mercato, secondo anche quanto riportato da Fabrizio Romano. Fatta per la squadra di Pioli.

Filippo Terracciano è praticamente un giocatore dei milanesi. Niente Juve. Che non possiamo dire beffata, perché non è mai stata avanti, ma che possiamo dire tranquillamente che non è riuscita nell’inserimento dell’ultimo minuto. Il classe 2003 è di fatto un giocatore di Pioli. E sono anche state svelate le cifre.

Calciomercato Juventus, Terracciano va al Milan

Il Verona ha tentato di sparare alto, chiedendo inizialmente 7milioni di euro per il difensore. Poi il Milan ha trattato e ha chiuso per 4,5milioni di euro più uno di bonus. L’accordo non è ancora ufficiale, ma ormai ci siamo, manca poco. Anche con il giocatore la società milanese ha trovato la stretta di mano.

Niente Juve, quindi per quello che è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Il Milan partito in anticipo ha chiuso di fatto l’operazione senza nessun tipo di problema o quasi. Un poco di paura, ovviamente, da quelle parti l’hanno avuta, ma niente che ha messo in dubbio a quanto pare la fattibilità dell’operazione.