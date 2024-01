Conte nuovo allenatore della Juventus: scelta fatta, non si torna più indietro

Conte nuovo allenatore della Juventus, nonostante il momento magico di Allegri le voci continuano a girare. Ecco la situazione

Massimiliano Allegri sta vivendo un momento magico alla Juventus. Secondo in classifica a soli due punti dall’Inter, vittoria serena in Coppa Italia contro la Salernitana, e la sensazione che la Juve sia una squadra in crescita. Insomma, tutto davvero molto bello.

Ma nonostante questo le voci di un possibile addio alla fine della stagione ci sono. Ogni tanto viene fuori una voce, qualcosa che mette in dubbio il futuro del tecnico livornese che a molti non va giù per come la sua squadra gioca in alcune circostanze, ma nonostante tutto, e nonostante tutti i problemi avuti nel corso di questo anno e mezzo, la Juve è lì.

Conte nuovo allenatore della Juve, le ultime

Su X Fabio Bergomi ha scritto questo che vi stiamo per proporre: “Ve lo scrivo per come me l’hanno appena detta: Antonio Conte sta aspettando solo la Juventus. Fonte importante. La stessa che a Natale 2020 mi disse Inzaghi obiettivo dell’Inter se con Conte finisce il rapporto”. Insomma, secondo l’opinionista anche di Tvplay, tra le altre, il pugliese aspetta solamente di capire come si muoveranno i bianconeri nei prossimi mesi.

Vedremo da qui a giugno ovviamente quello che succederà, con la sensazione che però Allegri abbia ottime possibilità, oltre il contratto che lo lega alla Juventus, di rimanere a Torino anche gli anni prossimi. Se la Juve continua a stare in alto, con una rosa a disposizione nettamente inferiore a quella dell’Inter, allora non ci sono davvero motivi per cambiare.