Game over Juventus: firma e nuovo “accordo” da 100 milioni

Nuovo accordo con il club, Juventus fuori dai giochi: annuncio da 100 milioni, ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato.

Ultimissime notizie calciomercato Juventus, ecco le novità riguardo il futuro dell’argentino che era stato accostato con insistenza ai bianconeri. Il calciatore firmerà un nuovo accordo, l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni.

Secondo le ultime notizie di mercato Juve, i bianconeri dovranno rinunciare una volta e per tutte al calciatore argentino che non arriverà in Italia. La notizia, infatti, è stata confermata anche dal giornalista sportivo Fabrizio Romano che ha dato in esclusiva i dettagli riguardo il nuovo accordo che il calciatore ha raggiunto con il suo club. Tifosi bianconeri che dovranno farsi una ragione riguardo il giocatore che ha deciso di proseguire la carriera in Spagna.

Calciomercato Juventus: nulla da fare per il jolly

Colpo di scena nella trattativa di calciomercato che riguarda il giocatore argentino. Obiettivo dichiarato della Vecchia Signora, che ha provato a prenderlo anche l’estate scorsa, il ragazzo adesso è pronto ad unirsi al club che ha deciso di investire di nuovo sul giocatore. La Juventus, adesso, dovrà guardare ad altri obiettivi in quel ruolo per rinforzare la squadra di Allegri visto che al calciatore è stata fissata una super clausola rescissoria.

Dopo averlo prelevato dall’Udinese, superando la concorrenza di altre società come la Juventus, adesso Simeone ha deciso di blindare – letteralmente – il suo jolly Nahuel Molina. Si appresta a firmare un super rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid. Nei prossimi mesi è atteso il comunicato ufficiale da parte del club spagnolo che ha già raggiunto l’accordo con gli agenti del calciatore. La trattativa è durata parecchio tempo con le tante voci di mercato che non hanno destabilizzato le parti: la società era pronta già da tempo aveva programmato questo prolungamento di contratto. Definitivamente sfumata, dunque, l’ipotesi di rivedere in Serie A Molina che era accostato anche alla Juventus. Adesso il calciatore è pronto a legarsi, nuovamente, all’Atletico Madrid. Con un nuovo rinnovo di contratto con la clausola di Molina che sarà aumentata dagli attuali 70 fino a 100 milioni di euro. Proseguirà in Spagna l’avventura di Molina che, nel campionato spagnolo, è riuscito a migliorare il suo rendimento ottenendo dei buoni risultati sotto la gestione del Cholo Simeone. Da quando è ne LaLiga ha giocato in un anno e mezzo quaranta partite con sei gol all’attivo. Numeri importanti che confermano le buone qualità del ragazzo che adesso è pronto a firmare il rinnovo con l’Atletico Madrid.