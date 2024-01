Tempesta dall’Arabia, Juventus in balia: l’offerta che ribalta i piani

Annuncio dall’Arabia Saudita: l’offerta cambia ogni scenario sul futuro del top. Ecco le ultimissime su questa trattativa.

Emergono delle importanti novità di mercato riguardo il trasferimento alla Juventus del calciatore. L’Arabia Saudita lo tenta con un super ingaggio, ecco tutti i dettagli su questa proposta che può cambiare i piani del giocatore che adesso è tentato dal trasferirsi nella Saudi Pro League già nella sessione invernale di calciomercato.

C’è un altro intrigo di calciomercato che riguarda il calciatore della Lazio. Obiettivo dichiarato della Juventus, vecchio pallino di Cristiano Giuntoli, i bianconeri hanno mosso passi concreti per prendere a parametro zero Felipe Anderson in vista della prossima sessione di calciomercato estivo 2024.

Calciomercato Juventus: cambia futuro

Secondo le ultime notizie di mercato Juventus, c’è un club arabo che s’è messo di mezzo e rischia di portare via dall’Italia Felipe Anderson. La Lazio, che ha bloccato il rinnovo di contratto, nelle ultime ore ha rifiutato una proposta dell’Al Shabab, già interessato a Politano del Napoli. L’offerta era di 15 milioni o poco meno ma Lotito ha detto no. Chiede 20 milioni. Alla base di questa decisione, il fatto che il West Ham (come da accordi) debba ricevere dalla cessione del giocatore il 50% dell’eventuale trasferimento.

Il presidente s’era spinto fino a offrire oltre 3,5 milioni per il rinnovo, ma c’era il Decreto Crescita. Non c’è più. L’offerta si è stabilizzata a 3,5 milioni e non sarà aumentata. Non è chiaro quanto gli arabi abbiano offerto a Felipe, è immaginabile che la cifra sia alta (a Politano erano stati proposti 7 milioni l’anno). Rinunciare all’Arabia ha un costo. L’intrigo Felipe è di difficile interpretazione e soluzione. Lui continua ad essere disposto a restare, ma resta la distanza tra domanda e offerta. La Lazio deve decidere cosa fare: venderlo, tenerlo, perderlo. Se partirà a gennaio sarà rimpiazzato.