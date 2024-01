Calciomercato Juventus, svolta dell’ultim’ora: accordo totale con il club

Calciomercato Juventus, il primo colpo in entrata del club bianconero è vicino: ora la palla passa al giocatore.

La Befana ha riservato una buona dose di carbone ai tifosi bianconeri, che speravano in un passo falso della capolista Inter con il Verona. Gli scaligeri, nel match dell’ora di pranzo, c’erano quasi riusciti a strappare un punto a San Siro contro la prima della classe ma l’attaccante gialloblù Henry ha fallito un calcio di rigore del possibile 2-2 in pieno recupero.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono volati momentaneamente a +5 dalla Juventus, domani impegnata all’Arechi contro la Salernitana. Sì, un’altra volta i granata, che la squadra di Massimiliano Allegri ha appena strapazzato nell’ottavo di finale di Coppa Italia: un 6-1 senza alcuna possibilità di appello, in cui hanno brillato diverse seconde linee, da Weah a Yildiz, a dimostrazione che il futuro, con tutti questi giovani di talento pronti a sbocciare, non può essere che roseo. Gli uomini dell’altro Inzaghi, Pippo, stavolta però schiereranno la formazione titolare: la Signora rimane favorita ma espugnare il fortino granata potrebbe non essere una passeggiata come lo è stato tre giorni fa. Massima concentrazione, dunque, per portare a casa tre punti preziosi e rimanere a -2 dall’Inter.

Calciomercato Juventus, accordo totale con il Lille per Djaló

Con i nerazzurri, in ogni caso, è scontro anche sul mercato. Nelle ultime ore si è registrato il “sorpasso” della Juventus nella corsa a Tiago Djaló, difensore centrale del Lille in scadenza di contratto finito nel mirino sia di Beppe Marotta che di Cristiano Giuntoli.

Si tratta di un giocatore che potrebbe essere utile sin da subito a Massimiliano Allegri, dato che pur essendo destro al portoghese – cresciuto nelle giovanili del Milan – piace giocare a sinistra. La Juventus, come riportato questa mattina dai principali quotidiani sportivi, sembrerebbe aver chiuso per il lusitano di origini guineensi. La conferma arriva pure dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che su X parla di accordo trovato tra i bianconeri e il Lille, con Djaló pronto a trasferirsi a Torino in cambio di 3,5 milioni di euro.