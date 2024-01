Vlahovic all’Arsenal: dall’Inghilterra arriva la chiosa definitiva

Arsenal, Vlahovic improbabile. Non cessano le voci riguardanti il centravanti serbo. E la Premier League continua a seguirlo costantemente.

Nella goleada di Coppa Italia contro la Salernitana è mancato soltanto il suo gol. Vero è che Dusan Vlahovic ha fatto il suo ingresso in campo soltanto nei minuti finali, ma se la sesta rete della Juventus l’avesse segnata il centravanti serbo, anziché Weah, i tifosi sarebbero stati forse più contenti.

La tifoseria bianconera è sempre stata al fianco del classe 2000. Lo ha difeso a spada tratta, durante la scorsa estate, quando si parlava con insistenza di una sua cessione. E’ quasi scesa in piazza per dire no allo scambio con Romelu Lukaku.

Ma il campione serbo non riesce a tornare quello di Firenze. In questi due anni alla Juventus il Vlahovic viola lo si è soltanto intravisto. Puntuali ritornano le voci di cessione e non servono nemmeno le smentite della società bianconera per farle tacere.

All’approssimarsi, o nel pieno di una sessione di mercato, riprendono le ipotesi su Vlahovic, su quale potrebbe essere la nuova squadra. Cambiano le destinazioni, il suo prezzo e l’ingaggio che andrebbe, sempre ipoteticamente, a percepire.

L’unica costante è il campionato dove andrebbe a giocare: la Premier League.

Arsenal, Vlahovic improbabile

Su standard.co.uk sono riportate le parole del giornalista Nizaar Kinsella che ha fatto il punto sul giro degli attaccanti che potrebbe scatenarsi tra le sessioni di mercato di gennaio e di giugno. E ha parlato anche di Dusan Vlahovic.

L’Arsenal è in un momento di difficoltà riconducibile anche, soprattutto, alla mancanza di un attaccante di qualità in grado di finalizzare il gioco della formazione di Mikel Arteta. Il nome del centravanti bianconero, così come quelli di Ivan Toney e Victor Osimhen, è stato accostato ai Gunners già per gennaio.

Il direttore tecnico della Juventus, Giuntoli, ha subito smentito le voci provenienti da oltre Manica: “Offerta dell’Arsenal per Dusan Vlahovic? Non sappiamo nulla di questa storia, non c’è niente. Vlahovic non è in vendita“. Al di là delle smentite quasi obbligate, è comunque difficile pensare che la Juventus possa rinunciare al suo centravanti a metà della stagione.

Ne se riparlerà a giugno. Forse.