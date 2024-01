Kalvin Phillips-Juventus, cambia tutto all’improvviso: è finita

Cambia tutto per Kalvin Phillips: lo scenario si ribalta, entra in corsa un altro top club e la Juventus rimane indietro

Quella legata a Kalvin Phillips ha già l’aria di una vera e propria telenovela di mercato che ancora non arriva a una conclusione.

In questi mesi di avvicinamento al mercato invernale il suo nome è stato spesso al centro delle idee della Juventus ma non solo. In queste settimane la corsa a Kalvin Phillips è stata principalmente a due tra Juventus e Newcastle ma adesso un altro club sarebbe sulle tracce del centrocampista. Secondo quanto riportato da caughtoffside.com, anche il Paris Saint-Germain avrebbe puntato Phillips, cercando di ottenere il prestito. Il club parigini sperava di ingaggiare il centrocampista del Corinthians Gabriel Moscardo durante la sessione di gennaio ma durante i test medici è emerso un problema fisico che ha momentaneamente rimandato il suo approdo a Parigi.

Juventus, spunta il Psg nella corsa a Kalvin Phillips

La squadra di Luis Enrique, quindi, dovrà virare su un altro obiettivo per allungare le soluzioni a centrocampo e il nome di Kalvin Phillips potrebbe essere quello giusto.

Le condizioni attuali, però, non aprono ancora un varco al Psg per l’accordo con il Manchester City e in genere questo tipo di trattative difficilmente riescono a concretizzarsi nel mese di gennaio. Conterà anche la volontà del giocatore che per riconquistare la nazionale in vista di Euro 2024 ha bisogno di ritrovare minutaggio, quello che non gli è stato garantito da Pep Guardiola in questi mesi. A Parigi, però, non è così scontato che possa trovarne di più.

Il giornalista esperto di Ligue 1 Jonathan Johnson ha parlato così della situazione legata a Kalvin Phillips e al Psg: “Penso che Phillips sia uno dei nomi presi in considerazione dal PSG questo gennaio. Non direi che sia l’unico, ma penso che Campos sceglierà solo l’opzione con il miglior rapporto qualità-prezzo. E se Fabian Ruiz sembra più vicino a un ritorno in campo verso la fine della finestra di mercato di gennaio, allora penso che anche questo sarà un fattore importante da considerare. Forse Campos deciderebbe a quel punto che il PSG non ha bisogno di fare alcuna entrata a centrocampo”