La Juventus ha detto basta: acquisto saltato

Calciomercato Juventus, l’affare, alla fine, potrebbe saltare. La priorità adesso per i bianconeri è un’altra: tutti i dettagli.

La Juventus ha deciso di rallentare l’interesse per Kalvin Phillips dopo i colloqui con il Manchester City riguardo alla copertura del prestito e dello stipendio del centrocampista inglese.

Secondo quanto riportato da ‘Fabrizio Romano’, la Vecchia Signora ha preso questa decisione in seguito alle trattative, e attualmente la priorità è focalizzata sul talentuoso difensore Tiago Djaló.

Salta l’operazione Phillips: priorità a Djaló

La situazione di Phillips sembra essere cambiata, con la Juventus che non è disposta a procedere all’acquisto alle condizioni attuali, aprendo la porta a nuove possibilità per il centrocampista inglese. Il Newcastle rimane interessato a Phillips, e la competizione per assicurarsi le sue prestazioni sembra aperta ad altri club.

Come già anticipato, infatti, i bianconeri sono concentrati su un altro profilo. Djaló, attualmente in forza al Lille, è diventato l’obiettivo principale della Juventus, che cerca rinforzi in difesa durante questa finestra di mercato. Le trattative con il club francese sono avanzate, e l’entourage del giocatore sta attualmente discutendo i dettagli del possibile trasferimento con i dirigenti bianconeri. L’attenzione della Juventus è ora totalmente concentrata su Tiago Djaló, giovane talento difensivo che potrebbe portare una nuova dimensione alla squadra di Massimiliano Allegri visto che la rosa, adesso, è davvero corta per quanto concerne gli uomini lì dietro. La Juventus è decisa a consolidare la difesa in vista delle sfide future, e Djaló rappresenta la scelta prioritaria per il reparto centrale. La finestra di mercato è ancora aperta, e l’evoluzione di queste trattative sarà seguita con attenzione dai tifosi e dagli appassionati di calcio. Con la Juventus che ha chiarito le proprie priorità e il Newcastle ancora interessato a Phillips, l’ultimo periodo del mercato invernale si presenta ricco di sviluppi e potenziali sorprese. Resta da vedere come si concluderanno queste trattative e quali nuovi volti si uniranno alle fila della Juventus nel corso di questa finestra di mercato.