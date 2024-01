Juventus, continua il momento magico. La formazione bianconera prosegue a mietere successi anche fuori dal campo di gioco.

Sono passate soltanto un paio di stagioni, autunno ed inverno, eppure sembrano anni. Era soltanto l’estate 2023 quando il morale dei tifosi della Juventus aveva toccato il livello minimo.

Si era appena usciti da un altro annus horribilis, marchiato a fuoco dall’Inchiesta Prisma che aveva di fatto defenestrato il CDA bianconero e messo alla porta il presidente dei nove scudetti consecutivi, Andrea Agnelli.

E poi la vittoria del Napoli, con la Juventus lontanissima dalla vetta. Il mercato estivo che non ha fatto altro che aumentare la depressione nel popolo bianconero che osservava come Inter e Milan stessero ricostruendo i loro organici con acquisti quotidiani.

L’arrivo del nuovo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, poi, non aveva portato il grande cambiamento che sarebbe dovuto partire dall’allenatore. Quindi un altro anno con Massimiliano Allegri.

Sei mesi dopo sta accadendo l’impronosticabile. La Juventus è seconda in classifica, dietro soltanto all’Inter, e con addirittura 18 punti in più del Napoli campione. L’Allianz Stadium è tornato gremito d’entusiasmo, in ogni ordine di posti, come nel decennio d’oro.

E non è ancora finita…

Juventus, continua il momento magico

Quando il barometro segna bel tempo, il sole sembra battere un po’ ovunque, anche lì dove non te lo aspetti. E’ la stessa Juventus ad annunciare la buona nuova sul suo profilo X con un post ed un video pieni di energia positiva.

La didascalia che prende per mano il tifoso bianconero e lo accompagna al video recita: “Un momento di grande orgoglio! Szczesny, Bremer, Rabiot & Chiesa sono tra i nominati per l’@EASPORTSFC Team of the Year. Vota ora i nostri fantastici quattro tra i migliori al mondo“.

Il videogioco di calcio più famoso al mondo si rinnova. La TOTY EA SPORT FC 24. Cambia il nome ma non certo la sostanza. I giocatori “potranno esprimere il loro voto tra una rosa di 140+ stelle del calcio mondiale“, come ci informa gazzetta.it. Alla fine delle votazioni ecco stilata la Squadra dell’Anno, il Team of the Year.

La Juventus è presente e anche questo fa morale.