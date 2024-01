La Juventus ha chiuso il secondo acquisto: ultimo dettagli prima del gong

La Juventus ha ormai chiuso il secondo acquisto. Siamo ai dettagli dell’operazione. L’affare è ai titoli di coda. Dopo Adzic Giuntoli ne ha preso un altro

Ci siamo. Ormai siamo ai titoli di coda secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sport. Giuntoli, dopo Adzic, atteso a Torino nel corso di questa settimana, ha chiuso il secondo colpo di questa sessione di mercato.

Alla corte di Massimiliano Allegri sta per arrivare il difensore Tiago Djalò, con sei mesi d’anticipo rispetto a quella che era la previsione. Tutto fatto con il Lille, proprietario del cartellino del giocatore, in questi minuti la Juventus sta discutendo con il giocatore i dettagli del contratto. Insomma, manca solo l’annuncio ufficiale visto che non ci dovrebbero essere problemi tra le parti. Un uomo che si metterà subito a disposizione di Allegri in attesa sempre di quel centrocampista che serve al tecnico per chiudere la stagione.