Estrazione Superenalotto 9 gennaio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 4.

Anche stavolta, niente da fare. Il concorso n. 3 dell’8 gennaio 2024, la cui estrazione è avvenuta di lunedì per recuperare quella slittata in occasione dell’Epifania, non ha fatto piovere sull’Italia i 42 milioni di euro messi in palio dal jackpot del Superenalotto.

Qualcuno che ha festeggiato, però, c’è stato. A Siracusa, in Sicilia, un giocatore – o un gruppo di giocatori – ha centrato un 5+1 niente male: il premio in palio per questa combinazione ammontava a 682mila euro, quindi non si può dire che la dea bendata non si sia data da fare, in questo pigro lunedì di inizio gennaio. Nel frattempo, il jackpot del Superenalotto è cresciuto di altri 800mila euro ed è giunto a quota 42,8 milioni di euro. E la buona notizia è che gli aspiranti fortunelli d’Italia potranno provare a centrare la sestina vincente già stasera, in occasione del concorso n. 4 dell’anno.

Estrazione Superenalotto 9 gennaio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 4

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto dell’8 gennaio 2024 avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar: