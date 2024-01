Calciomercato Juventus, colpo di scena Moise Kean: ha accettato

Calciomercato Juventus, colpo di scena Kean: l’attaccante bianconero ha accettato la destinazione ma ancora non è del tutto finita

Si ha la netta sensazione che entro la fine del mercato di gennaio Moise Kean possa davvero dire addio alla Juventus. Almeno per i prossimi sei mesi, per poi tornare alla base e capire se ci sono le possibilità di continuare insieme. Adesso però, dopo l’esplosione di Yildiz che anche in Coppa Italia, alla terza da titolare, ha dimostrato di essere pronto a giocare, per lui lo spazio sarebbe pochissimo.

Per Kean da un poco di tempo si è mossa la Fiorentina di Italiano, che potrebbe cedere Nzola e prendere l’azzurro. Ma nel corso degli ultimi giorni ci ha fatto un pensiero anche un altro club di Serie A, uno che ha ambizioni. E proprio a questo club, Moise, avrebbe dato secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il via libera.

Calciomercato Juventus, Kean al Monza

Questo club è il Monza di Raffaele Palladino al quale, come detto, Kean avrebbe dato il via libera accettando la destinazione. Adesso la Juve aspetta una contromossa della Fiorentina che deve comunque arrivare in tempi brevi, altrimenti si andrà alla chiusura con Galliani.

Il Monza in attacco sta avendo delle difficoltà, soprattutto in alcune uscite non riesce a trovare la via della porta nonostante costruisca molto nel corso dei 90minuti. Un problema che Kean potrebbe risolvere. Per sei mesi però.