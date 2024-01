Calciomercato Juventus, firma Chiesa: la data da cerchiare in rosso

Calciomercato Juventus, domani Chiesa non ci sarà per un problema al ginocchio. Ma si parla invece del rinnovo. La data da cerchiare in rosso

Domani Federico Chiesa, a Lecce, non ci sarà: così come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa l’attaccante ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio e quindi non è stato inserito nella lista dei convocati. Il suo posto verrà preso di nuovo da Yildiz, che giocherò al fianco di Vlahovic.

Lasciando per un attimo il discorso tecnico, si parla in queste ore anche del rinnovo di Chiesa: il suo contratto scade nel 2025 quindi forse è venuta l’ora per la Juventus di cominciare a parlarne. Per il momento, secondo quanto riportato da Sky Sport, i discorsi non sono stati approfonditi. Però c’è una data da cerchiare in rosso sul proprio calendario.

Calciomercato Juventus, con Chiesa tutto rimandato

No, non è proprio imminente. Si dice infatti che con Chiesa ogni discorso verrà intavolato solamente alla fine della stagione, a bocce ferme, e con la squadra che saprà quindi se il prossimo anno giocherà in Champions League o meno. Per ora quindi non ci saranno altri aggiornamenti sulla questione, si rimarrà così fin quando il campionato non finirà e avrà emesso i propri verdetti.

Ovvio, c’è da ribadirlo, che dentro la Juventus nessuno è incedibile e, l’esplosione di Yildiz, che tutti dalle parti della Continassa sperano possa mantenere questo livello di prestazioni, potrebbero aprire degli scenari importanti da qui alla fine dell’anno. Se l’accordo non venisse trovato è normale che potrebbe essere ceduto davanti ad un’offerta importante e sappiamo bene come Chiesa sia uno che ha davvero molto mercato. Vedremo.