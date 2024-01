Juventus, “affare” di famiglia: chi è Filippo Boniperti, nuova stella nell’universo bianconero

By

Juventus “affare” di famiglia: chi è Filippo Boniperti. Un cognome che è scritto a caratteri cubitali nella centenaria storia della Juventus.

La Juventus ha centoventisei anni. Da cento la famiglia Agnelli ne detiene la proprietà. Il 24 luglio 1923 Edoardo Agnelli è diventato Presidente della Juventus. I suoi figli Gianni, l’Avvocato, e Umberto, il Dottore, hanno assunto, nei decenni successivi, la guida della società bianconera.

Fino all’ultimo Agnelli, Andrea, figlio di Umberto, che ha guidato la Juventus fino a novembre 2022. I componenti della famiglia Agnelli hanno segnato la storia della Juventus. Con i loro volti, con il loro carattere, con la loro passione a tinte bianconere.

Nell’ultra centenaria storia della Juventus vi è però un personaggio che più di tutti ne ha incarnato l’essenza, lo stile, la passione, l’amore nella sua ‘totalità’: Giampiero Boniperti. “La Juve non è soltanto la squadra del mio cuore. E’ il mio cuore“, amava ripetere.

Per quindici anni ha indossato la maglia bianconera stabilendo il record di presenze e reti realizzate, superato, in entrambe le classifiche, soltanto da Alessandro Del Piero. Ora la tradizione della famiglia Boniperti continua in seno alla Juventus.

Se Agnelli vuol dire Juventus, Boniperti vuol dire Agnelli e Juventus. Per la famiglia proprietaria della società bianconera ha infatti sempre rappresentato il punto di riferimento, in campo e dietro una scrivania.

Oltre sette decenni di un legame indissolubile che ora ha una sua naturale appendice. Filippo Boniperti, classe 1991, figlio di Giampaolo e nipote di Giampiero. Come suo nonno, ed il suo papà, ha giocato nelle giovanili della Juventus.

Fino al 16 dicembre del 2010 quando Filippo Boniperti esordisce in prima squadra nella gara di Europa League conto il Manchester City. Allenatore della Juventus è Luigi Delneri. Siamo nella prima stagione di Andrea Agnelli presidente del club bianconero.

Soltanto pochi mesi fa il nipote del presidentissimo bianconero ha frequentato il corso per Osservatori, organizzato dal Settore Tecnico della Figc a Coverciano, come ci ricorda sprintesport.it.

Dalla scorsa estate Filippo Boniperti collabora con la Juventus come osservatore all’interno del settore giovanile, come ci fa sapere il quotidiano La Stampa. Avrà pertanto contatti frequenti con Cristiano Giuntoli a cui è legato dai tempi in cui l’attuale direttore tecnico bianconero era ds del Carpi e Filippo Boniperti un suo giocatore.

Di nuovo insieme. Alla Juventus.