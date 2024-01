Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 20 gennaio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 20 gennaio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Ha elargito un bel po’ di premi, venerdì 19 gennaio, il concorso n. 10 del Superenalotto. Nessuno, tuttavia, è riuscito a centrare quello più importante: il famigerato 6, la sestina vincente che tante volte, in passato, ha cambiato la vita di fortunati giocatori sparsi in giro per il Bel Paese.

Anche il 5+1 sembra essere, in questi primi 20 giorni del 2024, una chimera. Un discorso a parte va fatto invece per il 5: pure stavolta, come nei concorsi precedenti, ha fruttato qualcosa. Ieri a centrarlo sono stati in 2 ed entrambi hanno portato a casa 96mila euro, che non è male. Ma riuscirà qualcuno, in occasione dell’undicesima estrazione dell’anno, a centrare il tanto ambito jackpot e a portare a casa i 48,6 milioni di euro che la dea bendata ha messo sul piatto oggi?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 19 gennaio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO SABATO 20 GENNAIO 2024