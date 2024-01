Calciomercato Juventus, colpo di scena Kean: blitz rossonero

Calciomercato Juventus, l’attaccante bianconero ha ormai le valigie in mano: sarà Madrid la sua prossima destinazione?

Moise Kean è stato chiaro con la Juventus e con Massimiliano Allegri. Il suo minutaggio finora è stato troppo ridotto. E la sua volontà è quella di giocare di più, anche per continuare a sognare quella convocazione del selezionatore Luciano Spalletti che gli consentirebbe di fare parte della spedizione della nazionale azzurra ai prossimi Europei.

Spalletti stima molto l’attaccante cresciuto nelle giovanili bianconere e se dovesse tornare a giocare con costanza potrebbe anche pensare di portarlo in Germania. Motivo per cui il centravanti ex Everton e Psg, ritornato a Torino nell’estate 2021 dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, ha già preparato le valigie in attesa di una squadra che possa dargli fiducia. E soprattutto minuti. Alla Juventus momentaneamente è soltanto la quinta scelta, scavalcato adesso anche dal gioiellino Yildiz. Anche Vlahovic, Chiesa e Milik vengono prima di lui. Di ammuffire in panchina non ne vuole proprio sapere ed ecco perché i dirigenti della Signora stanno facendo il possibile per accontentarlo.

Calciomercato Juventus, il Bayer Leverkusen s’inserisce nella trattativa per Kean

Dopo il corteggiamento di club italiani come Fiorentina e Monza, su Kean è piombato tutto ad un tratto l’Atletico Madrid di Diego Simeone, uno dei suoi estimatori.

🚨Excl. News: Bayer 04 have entered the race for Moise Kean! Leverkusen inquired about the 23 y/o striker from Juventus. Early stage. No final decision yet. @SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/kgm4uuSFdQ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 22, 2024

Il “Cholo” vorrebbe farne la prima alternativa ad uno tra Morata e Griezmann, i due titolari nel reparto avanzato biancorosso. Kean in questo avrebbe decisamente più spazio e potrebbe giocarsi le sue chance in un contesto più competitivo rispetto a Firenze o Monza. L’Atletico infatti è in Champions League – tra febbraio e marzo contenderà all’Inter l’accesso ai quarti di finale – ed è in lotta per uno dei primi quattro posti nella Liga. L’affare però non è ancora concluso: secondo il giornalista tedesco Florian Plettenberg ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen, primo in classifica in Bundesliga, sulle tracce dell’attaccante juventino.