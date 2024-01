“Gravi anomalie nel sistema”: un arbitro ha deciso di vuotare il sacco

“Gravi anomalie nel sistema”, una puntata che è destinata a far discutere. Sotto accusa l’intero sistema arbitrale.

L’introduzione del Var metterà a tacere le polemiche una volta per tutte, si diceva. Almeno questo era l’auspicio iniziale. Di sicuro la tecnologia ha dato una grossa mano in tal senso ma, tracciando un bilancio degli ultimi sette anni – il Var in Italia è arrivato nel 2017 – possiamo tranquillamente affermare che i cosiddetti “veleni” continuano ad essere parte integrante del gioco del calcio. E la Serie A, ovviamente, non ne è esente.

In questo campionato non sono stati affatto pochi gli errori commessi dalla classe arbitrale e che hanno generato polemiche feroci. Tra i più eclatanti quello dell’addetto al Var Nasca, che lo scorso 6 gennaio non ha segnalato all’arbitro Fabbri la gomitata dell’interista Bastoni al centrocampista scaligero Duda, avvenuta durante l’azione del gol decisivo del nerazzurro Frattesi. Un gol che sarebbe dovuto essere annullato e che invece è stato convalidato. E che è destinato probabilmente a far discutere almeno fino alla fine del torneo, caratterizzato finora da un vibrante duello tra Inter e Juventus per lo scudetto. Un altro errore vistoso riguarda anche la stessa Juventus: a settembre, nella sfida con il Bologna, non fu concessa la on field review in occasione del contatto in area Ndoye-Iling.

Gli arbitri sotto accusa, dunque. Tra gli ultimi a fare la voce grossa ci sono Pippo Inzaghi e il suo presidente Iervolino, durissimi con la classe arbitrale per via di alcune scelte controverse che hanno riguardato le partite della loro Salernitana.

Polemiche che potrebbe aumentare esponenzialmente da qui a fine campionato. Intanto è in arrivo uno “scoop” (o presunto tale) da parte della trasmissione Mediaset “Le Iene”. Nella puntata di domani, martedì 23 gennaio, Veronica Gentili e Max Angioni manderanno in onda le dichiarazioni di un arbitro di Serie A – il nome non è stato rivelato – che denuncerà alcune anomalie nel sistema arbitrale.