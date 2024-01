Estrazione Superenalotto 23 gennaio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 23 gennaio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 12.

Niente da fare. A queste latitudini, la dea bendata non s’è ancora vista. Pare essersi dimenticata, anzi, dei giocatori appassionati di Superenalotto. In nessuno degli 11 concorsi già svoltisi in questo nuovo anno si è palesata, infatti, in tutto il suo splendore: si fa, per così dire, desiderare.

L’ultimo concorso, il numero 11 del 2024, è stato particolarmente povero in termini di vincite. Nessuno ha beccato la sestina vincente, altrimenti saremmo qui a raccontare una storia completamente diversa. E nessuno ha centrato né il 5+1 e né il 5, motivo per il quale è jackpot è rimasto lì, “illeso”. Si sta gonfiando, eccome se si sta gonfiando. Stasera sul piatto ci sono 49,5 milioni di euro, una cifra che senz’altro farà gola a migliaia e migliaia di giocatori e che innescherà una vera e propria caccia alla combinazione fortunata.

Estrazione Superenalotto 23 gennaio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 12

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar: