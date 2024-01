Bremer via dalla Juventus: sta succedendo di tutto, blitz immediato

Bremer via dalla Juventus: aumentano giorno dopo giorni gli estimatori dell’ex centrale del Torino, ormai un pilastro dell’undici di Allegri.

Due mesi fa Gleison Bremer ha fatto preoccupare i tifosi bianconeri per via di un’intervista rilasciata al quotidiano britannico “Telegraph”. Il forte centrale brasiliano, arrivato due stagioni fa dal Torino, ha candidamente ammesso che un giorno gli piacerebbe giocare in quello che, allo stato attuale, è il miglior campionato del pianeta, la Premier League.

Normali ambizioni per un calciatore che sta crescendo stagione dopo stagione, dimostrando di avere anche una certa confidenza con il gol. Dalla stagione 2019-20 ne ha segnati ben 17, uno in meno di una leggenda come Sergio Ramos: nessuno ha fatto meglio di loro nei top 5 campionati europei. L’ultima rete Bremer l’ha realizzata domenica scorsa nella sfida contro il Lecce, rendendo ancora più rotondo il risultato con cui la squadra di Massimiliano Allegri ha espugnato il “Via del Mare”. Dopo la doppietta di Dusan Vlahovic è stato l’ex granata a siglare il gol del 3-0, vittoria che ha permesso alla Juventus si scavalcare momentaneamente l’Inter e di salire in vetta alla classifica. Una straordinaria cavalcata quella dei bianconeri: tra i principali protagonisti c’è anche il nazionale verdeoro.

La Juve lo scorso dicembre ha deciso di “blindare” il brasiliano, allungando il suo contratto fino al 2028. Un rinnovo che ha cercato e voluto anche lo stesso Bremer, ormai in cima alle gerarchie del tecnico livornese.

🚨👀 Gleison #Bremer, some top 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 clubs – despite his recent renewal with #Juventus until 2028 – have shown interest in him.

📌 The 🇧🇷 player is the 2nd CB who scored (since 2019/20) the most goals in the 5 major 🇪🇺 leagues (17), behind only Sergio Ramos (18). #Transfers pic.twitter.com/jX29O3ArO9

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 23, 2024