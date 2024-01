Juventus, spazzato via ogni dubbio: “Ecco il colpo di gennaio”

Juventus, il mercato si avvia alla conclusione: i tifosi continuano a sperare nel grande colpo ma la soluzione potrebbe essere casalinga.

Cristiano Giuntoli è a Torino solo da pochi mesi. L’ex direttore sportivo del Napoli campione d’Italia ha sposato la causa bianconera lo scorso luglio, dopo un lungo corteggiamento da parte della Signora. Neanche il tempo di festeggiare l’agognato tricolore alle falde del Vesuvio che era già tempo di iniziare una nuova avventura, non meno stimolante: tornare a far vincere un club che nelle ultime due stagioni ha vissuto momenti molto difficili.

Il dirigente di origini toscane, da sempre tifoso sfegatato bianconero – l’ha ammesso in una delle prime interviste – non c’ha pensato due volte quando è arrivata la proposta della Juventus. Ed ha fatto di tutto per liberarsi dal Napoli: alla fine c’è riuscito nonostante un duro braccio di ferro con il presidente Aurelio De Laurentiis. Finora non si è potuto sbizzarrire sul mercato a causa dell’austerity, che la società di via Druento si è imposta per tornare a far quadrare il prima possibile i conti. Ma è ha le idee chiare ed ha ben presente quali dovranno essere le prossime mosse.

Juventus, Cornacchia a TvPlay: “Yildiz è il colpo di gennaio”

Con ogni probabilità i bianconeri continueranno a mantenere un profilo basso nel mercato di gennaio e difficilmente arriveranno grossi nomi.

Le operazioni in entrata potrebbero limitarsi all’arrivo del difensore centrale portoghese che è appena stato ufficializzato, Tiago Djalò. La Juve non si farà sfuggire eventuali occasioni, ma la sensazione è che di colpacci se ne riparlerà a giugno. Per ora ci si deve accontentare di Kenan Yildiz, la grande sorpresa della stagione bianconera. Il gioiellino turco ha già convinto tutti con le sue magie. E, complice i guai fisici di Chiesa, è diventato un titolare. “È un’altra arma in più – ha detto a TvPlay il giornalista della Gazzetta dello Sport Filippo Cornacchia – il vero colpo di gennaio, sebbene alla Juve non l’abbiano certo scoperto ora”.