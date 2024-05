Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 17 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 17 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Tre persone hanno fatto “Bingo”. Tutte le altre sono, diciamo così, rimaste a guardare. Fatta eccezione per chi ha vinto una somma compresa tra 5 e 246 euro, sono solo 3, infatti, i giocatori che possono dire di essere stati baciati dalla fortuna nella giornata di giovedì 16 maggio 2024.

Tutti e tre hanno fatto 5 al Superenalotto, cosa che ha permesso loro di portare a casa la cifra massima che sia stata vinta nella relativa estrazione. Parliamo di poco più di 57mila euro, quasi 58mila, ciascuno, che di questi tempi è in effetti una somma da brivido. Niente da fare, dunque, sul fronte del 6, il cui montepremi, dato questo immobilismo, è salito ancora un po’. Nella serata di venerdì si gioca per portare a casa 22,3 milioni di euro e chissà che qualcuno non riesca a spuntarla.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 17 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.