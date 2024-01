Koopmeiners alla Juventus a “costo zero”: l’ultima magia di Giuntoli

Koopmeiners si avvicina alla Juventus. Svolta a sorpresa di Cristiano Giuntoli che studia il colpo da novanta per il centrocampo.

Prendere Koopmeiners a “costo zero” non è da tutti. Ecco la mossa di Cristiano Giuntoli che sta lavorando per favorire l’arrivo alla Juventus del centrocampista olandese, primo della lista di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha segnato il suo nome come obiettivo primario.

Se Cristiano Giuntoli è arrivato alla Juventus è anche per questo motivo. Furbo, astuto, spietato, il dirigente bianconero ha studiato tutto nei minimi dettagli ed è pronto a portare alla Juventus Koopmeiners a prezzo di saldo. Un colpo che, sulla carta, non dovrebbe gravare sul bilancio della società, nonostante una valutazione da 50 milioni di euro da parte dell’Atalanta, proprietaria del cartellino del calciatore. Ecco in che modo Giuntoli tenterà l’assalto a Koopmeiners.

Koopmeiners alla Juventus: la formula

La Juventus si avvicina a Teun Koopmeiners? Ecco le ultimissime di calciomercato relative al futuro del calciatore di proprietà dell’Atalanta. C’è la svolta a sorpresa da parte di Cristiano Giuntoli, da tempo a lavoro per concretizzare questo trasferimento. Il dirigente della Juventus sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di sferrare l’attacco decisivo e anticipare la concorrenza delle altre società. L’investimento sarà fatto senza gravare sul bilancio societario: con la cessione di due giovani talenti che finanzieranno il colpo Koopmeiners per la Juventus.

E’ il giornalista di Sport Mediaset Daniele Miceli a fare il punto della situazione riguardo l’affare di calciomercato Juventus Koopmeiners. Giuntoli sta già lavorando al grande colpo per la prossima stagione. Difficile ipotizzare l’acquisto a gennaio del calciatore, che non arriverà nella sessione invernale anche perché l’Atalanta non lo cede. Il direttore sportivo vuole bloccarlo in vista della prossima estate, quando si aprirà un’altra campagna trasferimenti. Sfruttando l’esplosione di Matias Soulé (che ha rifiutato una proposta choc dall’Arabia Saudita), Giuntoli tenterà di portare alla Juventus Koopmeiners. Un colpo finanziato interamente dall’addio del giovane argentino, oggi in prestito a Frosinone, che interessa a Newcastle e Crystal Palace, e di Iling Junior. La cessione di entrambi i talenti bianconeri, favorirà le casse juventine. A quel punto Giuntoli avrà a disposizione la cifra necessaria per accontentare l’Atalanta e prendere Koopmeiners che resta l’obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus. Non resta che attendere, dunque, la fine della stagione e l’inizio del mercato estivo.