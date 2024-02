Bye bye Juventus, accordo UFFICIALE: ha firmato fino al 2028

Il calciomercato si è appena chiuso e dunque la testa della Juventus è ormai rivolta al prossimo importante impegno di campionato.

Domenica sera si giocherà l’atteso confronto tra la formazione allenata da Massimiliano Allegri e l’Inter capolista del torneo. I nerazzurri continuano ad essere i grandi favoriti per la vittoria finale dello scudetto e non potrebbe essere altrimenti visto il valore della rosa di Inzaghi.

La Juventus ha provato a colmare il gap esistente con l’Inter attraverso degli innesti che sono arrivati in questa sessione di calciomercato. Di sicuro Chiesa e compagni cercheranno di rendere la vita complicata ai nerazzurri già a partire dalla partita di domani sera. Che non sarà decisiva per l’assegnazione del tricolore, ma che è senz’altro può indirizzare questo campionato a livello psicologico. L’attenzione dei tifosi rimane però rivolta non solo a questa importante partita ma anche al resto di un campionato che ha ancora tanti ostacoli da superare.

Juventus, niente Vanderson: rinnova fino al 2028 con il Monaco

E poi ci sarà il calciomercato, che sulla carta ha chiuso ufficialmente i trasferimenti appena qualche giorno fa. Ma le trattative non finiscono mai e tutti hanno già iniziato a pensare alla prossima estate. Quando anche la Juventus, così come le altre, accoglieranno dei volti nuovi per rinnovare e ringiovanire la squadra.

In difesa però si dovranno seguire altre strade, visto che un obiettivo bianconero è sfumato. Stiamo parlando di Vanderson, calciatore del Monaco classe 2001, elemento molto interessante seguito anche da altri club di serie A. I monegaschi però se lo tengono stretto. “L’AS Monaco è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Vanderson per un’ulteriore stagione. Il 22enne terzino brasiliano è ora legato al club fino a giugno 2028“. Un modo per allontanare ogni possibile acquirente o per alzare ancora di più il prezzo?