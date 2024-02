“Conte di nuovo alla Juventus”: ha fugato l’ultimo dubbio

By

“Se fossi alla Juve non avrei dubbi a riportare Conte”. C’è chi non avrebbe dubbi a riportare il tecnico salentino alla Continassa. Chi è?

E’ il destino di Massimiliano Allegri. Dal suo ritorno alla Juventus non vi è stata stagione che non sia stato criticato dalla stampa ed addetti ai lavori, contestato dai tifosi, ma ha avuto sempre dalla sua parte la proprietà.

Andrea Agnelli e John Elkann hanno sempre avuto visioni opposte. Su tutto. Tranne che su Massimiliano Allegri. Nonostante la grande amicizia che lega il tecnico livornese all’ex presidente della Juventus, il numero uno di EXOR, nel momento in cui ha preso le redini della società bianconera, durante la scorsa turbolenta stagione, non ha esitato un solo istante a confermare l’allenatore dei cinque scudetti consecutivi.

In questa stagione la scelta è parsa quanto mai indovinata. Fino alle ultime tre giornate di campionato. Un pareggio, due sconfitte e di nuovo la stampa, gli addetti ai lavori e i tifosi a chiedere la testa di Allegri. Dalle parti della Continassa sembra che il problema non sussista. Allegri ha un altro anno di contratto e pertanto resterà alla Juventus. C’è, però, chi la pensa in maniera diversa.

“Se fossi alla Juve non avrei dubbi a riportare Conte”

Si è pertanto riaperto il dibattito sul futuro di Allegri sulla panchina della Juventus. Favorevoli e contrari si sfidano a colpi di motivazioni. Tutte valide, tutte opinabili.

L’ex calciatore, oggi procuratore sportivo, Massimo Brambati, ha espresso la sua opinione riguardo il futuro allenatore della Juventus. Ne ha parlato intervenendo a Maracanà, la trasmissione di TMW Radio.

Per l’ex difensore milanese il nome giusto per la Juventus è soltanto uno: “Se fossi alla Juve non avrei dubbi a riportare Conte“. Tale opinione nasce dalla convinzione che il tecnico salentino ridarebbe convinzione ad un intero ambiente che sembra averla smarrita.

Antonio Conte è definito da Massimo Carrera “un usato sicuro“, anche “un po’ ingombrante“, ma è il nome giusto per riportare subito alla vittoria la Juventus. Quella di Thiago Motta sarebbe una scelta differente.