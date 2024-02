Estrazione Superenalotto 22 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 22 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 29.

Inizia a contare fino a 64. Aggiungi, poi, una virgola, seguita dal numero 2. Quando avrai finito, sarà quella la somma in palio all’estrazione del Superenalotto del 22 febbraio 2024. La ventinovesima (qui trovi le vincite della 28esima) di un anno bisestile che, ad oggi, non ha regalato grandi soddisfazioni ai fedelissimi giocatori del gioco a premi tutto italiano.

L’ultima grossa vincita risale al 16 novembre dello scorso anno. Quel giorno qualcuno centrò la combinazione vincente, composta come noto da 6 numeri, e ha portato a casa la bellezza di 85 milioni di euro. L’attuale jackpot del Superenalotto non è troppo lontano, in ogni caso, dalla bella somma su cui quel giocatore – o chissà, magari erano più di uno – ha messo le mani qualche mese fa. Adesso il montepremi è salito a quota 64,2 milioni di euro e il gioco, di conseguenza, continua a farsi sempre più interessante.

Estrazione Superenalotto 22 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 29

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.