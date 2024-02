Estrazione Superenalotto 23 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 23 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 30.

Cosa faresti, tu, con 64,8 milioni di euro? Non sapresti come spenderli, vero? Poco male. Inizia intanto a trovare un modo per sedurre la dea bendata, che a spenderli poi ci pensiamo. Non è certo quella la parte più difficile, considerando che nessuno, dopo novembre, è più riuscito a centrare la combinazione vincente.

Quella di oggi, 23 febbraio 2024, sarà l’estrazione numero 30 dell’anno. E nel 2024, purtroppo, nessuno è ancora riuscito a indovinare i 6 numeri estratti e a fare bottino pieno. I punto 5 e i 4 sono fioccati, ma di 5+1 e 6 neanche l’ombra. La dea bendata, perciò, potrebbe colpire da un momento all’altro. O chissà, magari si prenderà invece una pausa lunga quanto quella che si prese prima di individuare qualcuno a cui fare dono dei 317 milioni di euro che volavano via dal montepremi un anno fa di questi tempi. Tutto può succedere, d’altra parte, quando c’è di mezzo lei.

Estrazione Superenalotto 23 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 30

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: