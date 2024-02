Dal Bayern Monaco alla Juve: lo cedono in saldo

Dal Bayern Monaco alla Juve: i tedeschi sono pronti alla rivoluzione e hanno deciso di cederlo in saldo. Ecco chi potrebbe rientrare nell’ottica bianconera

Il Bayern Monaco è pronto alla rivoluzione: ufficiale l’addio di Tuchel, da quelle parti stanno pensando anche a quello che potrebbe essere una clamorosa ristrutturazione della rosa e sono molti quelli che potrebbero salutare alla fine della stagione.

Un quadro di quello che potrebbe succedere nel corso della prossima estate lo ha fatto in queste ore la BBC, che svela i nomi di quelli che potrebbero dire addio alla Baviera costretti a trovarsi anche un’altra sistemazione. In tutto questo c’è anche un’altra possibilità: visto che da quelle parti ormai non hanno più niente da dire, il Bayern potrebbe anche abbassare le pretese economiche cedendo praticamente in saldo quelli in questione. Con la Juventus come sappiamo i rapporti sono ottimi, visto che sono stati tanti nel corso del tempo gli affari che i due club hanno fatto, e tra gli esuberi ce n’è uno che potrebbe pure fare al caso dei bianconeri. E andiamo a vedere chi è.

Il Bayern molla Goretzka: la Juve potrebbe essere interessata

Classe 1995, Leon Goretzka è uno di quelli che sono all’ultimo ballo con la società tedesca. Il centrocampista ha un contratto fino al 30 giugno del 2026 che sicuramente non verrà rinnovato. Questo permette alla Juve, nel caso, di poterci pensare visto che ha ancora diversi anni davanti nei quali potrebbe essere un giocatore determinante.

E siccome la Juventus in mezzo al campo potrebbe salutare diversi elementi, non è da escludere nel caso un possibile interessamento verso questa soluzione. Un giocatore importante, uno di quelli che portano qualità ed esperienza. Sì, la pista potrebbe essere realmente da seguire nei prossimi mesi.