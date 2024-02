Gratis alla Juventus, assist magico Giuntoli: trovato l’erede

Gratis alla Juventus, dalla Spagna arrivano buone notizie per il direttore sportivo bianconero: individuato il sostituto.

Grazie alla vittoria ottenuta all’ultimo respiro contro il Frosinone domenica scorsa il mondo bianconero è tornato finalmente a gioire dopo un mese di risultati deludenti. La Juventus, infatti, non vinceva dallo scorso 21 gennaio: ben 34 giorni di astinenza dai tre punti, un lungo digiuno che ha fatto deragliare la Signora dalla corsa scudetto. Il tricolore è ormai un obiettivo irraggiungibile per gli uomini di Massimiliano Allegri, finiti a -9 dai rivali dell’Inter.

Ciò non significa che la stagione di Vlahovic e compagnia sia già terminata. Tutt’altro. Già, perché in ballo c’è ancora il secondo posto – consentirebbe ai bianconeri di assicurarsi un posto nella prossima Final Four di Supercoppa Italiana – ma soprattutto la Coppa Italia. Ad aprile la Juventus affronterà la Lazio nella doppia semifinale e nel acso in cui arrivare a giocare l’ultimo atto della manifestazione affronterebbe una tra Fiorentina e Atalanta. Non è il momento di tirare i remi in barca, dunque.

Gratis alla Juventus, Hermoso più vicino: a Madrid puntano su Murillo

Sarà importante chiudere tra le prime 4 dopo una stagione molto complicata come quella dello scorso anno, caratterizzata anche da turbolenza extrasportive.

Con gli introiti della Champions League il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli riuscirà ad alzare la qualità della rosa attualmente a disposizione del tecnico livornese. L’ex direttore sportivo del Napoli ha già messo nel mirino diversi calciatori, molti dei quali si libereranno a parametro zero in estate. Tra questi c’è Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, in partenza dalla capitale spagnola. In tal senso dalla Spagna arrivano buone notizie per la Juventus, considerato che i Colchoneros sembrano aver trovato l’erede del difensore classe 1995, in scadenza di contratto. Secondo Relevo, si tratterebbe di Murillo, oggi in forza al Nottingham Forest in Premier League.