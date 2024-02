Napoli-Juventus, bianconeri incerottati: fiato sospeso Danilo

Napoli-Juventus, il capitano bianconero ci sarà? Tutti i dettagli su presenti nella trasferta fondamentale contro i partenopei.

In vista della sfida contro il Napoli, la Juventus sta facendo i conti con un elenco di giocatori indisponibili e dubbi riguardo alla formazione titolare. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico Massimiliano Allegri si trova di fronte a alcune decisioni difficili, con alcune assenze significative nel centrocampo e dubbi in difesa.

Rabiot e McKennie sono confermati assenti per entrambe le prossime partite, sia contro il Napoli che contro l’Atalanta. Entrambi i giocatori si stanno riprendendo da infortuni e non saranno a disposizione del tecnico bianconero per affrontare le importanti sfide in calendario. Nel frattempo, i giovani Alcaraz e Miretti si stanno facendo avanti per conquistare una maglia da titolare. Entrambi si sono mostrati pronti nelle ultime uscite e potrebbero ricevere l’opportunità di giocare dall’inizio contro il Napoli. La situazione più delicata riguarda Danilo, il cui stato fisico rimane incerto.

Rabiot e McKennie assenti, Danilo in forse

Il difensore brasiliano si è allenato a parte nei giorni scorsi, alimentando dubbi sulla sua disponibilità per la partita di domenica sera. Nonostante ciò, dai vertici della Juventus trapela un cauto ottimismo riguardo alla sua possibile presenza in campo.

Allegri e il suo staff stanno lavorando duramente per gestire l’emergenza e trovare la migliore soluzione possibile per affrontare il Napoli. Nonostante le assenze e i dubbi, la Juventus spera di presentarsi all’appuntamento con la massima competitività, cercando di ottenere risultati positivi in un periodo cruciale della stagione. L’obiettivo di raggiungere i tre punti in una sfida così importante, come la trasferta contro i campioni d’Italia, sarà essenziale. Stiamo, dunque, in attesa per scoprire come verrà schierata la Juventus in una sfida così importante e con alcuni assenti d’eccezione.