Un diamante luminoso per la Juventus: tandem da giganti con Bremer

Un diamante per la Juventus, ecco chi hanno messo nel mirino i bianconeri per i prossimi mesi. Una coppia da giganti con Bremer. Anche se…

Si guarda alla prossima stagione, ovviamente. Quella che dovrà portare la Juventus non diciamo a vincere il campionato – non è mai facile per nessuno – ma almeno a lottare fino alla fine contro le altre squadre. E Giuntoli sa bene dove intervenire. Sicuramente un innesto importante ci deve essere in tutti i reparti.

Non solo in mezzo al campo, dove l’obiettivo principale in questo momento è riuscire a rinnovare il contratto di Rabiot, ma anche in difesa dove Alex Sandro andrà sicuramente via e dove, per il momento, non ci sono nemmeno segnali di rinnovo per Rugani. Il difensore ha aperto anche alla riduzione dell’ingaggio, ma vedremo nei prossimi mesi, ovviamente, quello che succederà. Intanto, secondo TuttoSport, la Juve qualche idea in giro se l’è fatta, e ha messo nel mirino un gigante che gioca in Portogallo, precisamente allo Sporting.

Calciomercato Juventus, fari su Diomande

Il nome che circola al momento è quello di Ousmane Diomande, difensore della Costa d’Avorio che gioca titolare appunto con lo Sporting, squadra che ieri sera ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta negli ottavi di finale di Europa League. Un giocatore mancino che può anche essere impiegato ovviamente in una difesa a tre.

La Juve lo ha messo nel mirino per il proprio reparto ma il cartellino costa 40milioni di euro, almeno. Normale che non sarà facile riuscire a prenderlo. Ma Giuntoli ha i fari accesi soprattutto perché c’è la sensazione che in estate potrebbero arrivare delle offerte irrinunciabili per Bremer dalla Premier League. Il sogno è vederli ovviamente insieme, ma è una cosa comunque difficile.