Juventus, scelto il dopo Pogba: conosce benissimo la Serie A

Oggi è giorno di partita per la Juventus ma lo sguardo del club non è rivolto solo al presente, specie in chiave calciomercato.

Ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso la conclusione di una stagione nella quale i bianconeri hanno tutte le carte in regola per riuscire a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo necessario anche per motivi economici.

Soltanto con l’arrivo di nuovi giocatori in tutti i reparti la Juventus può pensare di colmare l’attuale divario con l’Inter. Che sta volando verso lo scudetto anche in virtù di una rosa lunga e con tanti “ricambi” di primo livello. I bianconeri hanno giocato una prima parte di stagione molto positiva, ma alla distanza hanno ceduto di fronte ai nerazzurri e ora la missione è quella di riuscire a conservare almeno il secondo posto in graduatoria duellando con il Milan.

Juventus, in estate nuovo tentativo per Milinkovic-Savic?

Nel mentre la società deve già guardarsi attorno e pensare agli innesti da portare a Torino. C’è un reparto che è in sofferenza ed è il centrocampo. Non bisogna dimenticarsi del fatto che Allegri per tutto il campionato ha dovuto fare a meno di due pedine come Pogba e Fagioli. E’ in quella zona del campo che servono rinforzi prima di tutto.

Todofichajes riporta quanto scritto da “Mundo Deportivo”, ovvero che la Juventus in estate potrebbe cercare di fare un tentativo per Milinkovic-Savic. Ormai obiettivo da anni dei bianconeri, che dopo aver lasciato la Lazio oggi gioca in Arabia Saudita. Sarebbe lui il naturale sostituto di Pogba, per le sue capacità tecniche e anche per le sue caratteristiche fisiche. Ma c’è un ostacolo, vale a dire i 25 milioni di euro a stagione che guadagna il centrocampista. Una somma che chiaramente non è nelle possibilità di nessun club italiano, non solo della Juventus.