Colpo di scena Juventus-Huijsen: soluzione last minute

Colpo di scena Juventus-Huijsen, il giovane difensore olandese di proprietà del club bianconero da gennaio è in prestito alla Roma.

La speranza che è queste due settimane di sosta facciano bene ad una Juventus che negli ultimi due mesi è stata irriconoscibile. Massimiliano Allegri in soli 50 giorni sembra aver dilapidato il credito che, faticosamente, aveva “riconquistato” grazie ad una prima parte di stagione sensazionale, in cui la sua squadra ha viaggiato a ritmi altissimi.

I bianconeri, infatti, per lungo tempo sono riusciti a tenere il passo dell’Inter, illudendosi di poter dire la loro nella lotta scudetto. Dal pareggio con l’Empoli, però, non si sono più ripresi: da allora è arrivato un solo successo, contro il Frosinone, e diversi passi falsi contro squadra sulla carta ampiamente alla portata. La svolta non è arrivata neanche domenica scorsa, contro un Genoa non ha grosse motivazioni di classifica. La sfida con i rossoblù è terminata 0-0: si è trattato del primo clean sheet dopo due mesi ma a livello offensivo la Juventus non ha inciso, tradita dai suoi uomini migliori, Chiesa e Vlahovic. L’ex attaccante della Fiorentina alla fine si è fatto anche espellere e per questo sarà multato dal club.

Colpo di scena Juventus-Huijsen, l’olandese potrebbe restare un altro anno a Roma

La sosta, dicevamo, può essere salutare per una Juventus che ha bisogno di ritrovarsi. Allegri dovrà lavorare principalmente sulla testa dei suoi giocatori, fargli capire che gli obiettivi in ballo sono ancora tanti, tra cui la Coppa Italia.

🚨 #CalciomercatoRoma: per #Huijsen spiragli almeno per un altro anno di prestito 👀 ⚠️ In caso di mancate offerte (piace molto in #PremierLeague), il classe 2005 potrebbe restare all’#ASRoma fino al 2025 con un nuovo accordo 📞@augustociardi75 ➡️ https://t.co/4GCqvh4gHJ pic.twitter.com/w7q6qAYbaJ — laroma24.it (@LAROMA24) March 20, 2024

Nelle due settimane di pausa si parla, ovviamente, anche di mercato. E da Roma arriva una notizia che potrebbe far storcere il naso a qualche tifoso bianconero. Secondo quanto riportato da LaRoma24.it, Dean Huijsen potrebbe restare un altro anno nella Capitale. I giallorossi stanno provando a convincere la Juve ad estendere il prestito, con il giovane difensore olandese che resterebbe a Roma fino al 2025 con un nuovo accordo.