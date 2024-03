Estrazione Superenalotto 21 marzo 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 21 marzo 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 45.

Stavolta è andata decisamente meglio, tanto è vero che 3 persone staranno ancora sognando a occhi aperti. A differenza degli ultimi concorsi del Superenalotto, nel corso dei quali la dea bendata aveva baciato fin troppo persone e costretto le stesse a dividersi un montepremi esiguo, in questa estrazione si sono registrati 3 gran bei premi.

Ancora una volta, infatti, il punto 5 ha dato grandi soddisfazioni. A centrarlo sono stati in 3 e ognuno di essi vedrà arrivare sul proprio conto corrente 63mila 473,03 euro. Un premio finalmente all’altezza del gioco più amato dagli italiani, che in occasione dell’estrazione di stasera, relativa al concorso n. 45 dell’anno, mette in palio la bellezza di 77,9 milioni di euro. Non resta che capire, a questo punto, se, dopo il proliferare di tutti questi punti 5, qualcuno riesca a fare uno sforzo in più e ad indovinare anche il sesto numero.

Estrazione Superenalotto 21 marzo 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 45

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.