Estrazione Superenalotto 26 marzo 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 26 marzo 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 48.

Avete già dato un’occhiata al jackpot in palio stasera, in occasione della quarantottesima estrazione annuale del Superenalotto? Se la risposta è no, non vi preoccupate: vi risparmiamo la fatica, perché siamo già pronti a farvi sognare ad occhi aperti.

Il montepremi del gioco più amato dagli italiani, udite udite, ha oltrepassato la soglia degli 80 milioni: stasera c’è la possibilità, quindi, che qualcuno vinca e porti a casa 80,4 milioni di euro, una cifra pazzesca che farà gola, quello è poco ma sicuro, a milioni e milioni di aspiranti fortunelli. Peccato solo che fare 6, da qualche tempo a questa parte, sia divenuto, se non impossibile, sicuramente molto complicato. Per fortuna, almeno quello, non lo è fare 5. 4 persone hanno indovinato quasi tutta la combinazione vincente e portato a casa poco più di 50mila euro: mica male, no?

Estrazione Superenalotto 26 marzo 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 48

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.